Izabela Janachowska to jedna z najsłynniejszych ekspertek ślubnych w Polsce. Gwiazda od lat pomaga przyszłym młodym parom, a w swojej karierze zorganizowała niejedno weselne przyjęcie. Niestety, z powodu epidemii koronawirusa wiele ślubów musiało zostać odwołanych. Co sądzi o tym Izabela Janachowska? Czy jej zdaniem pary, które przełożyły ceremonię na sierpień 2021 roku, znów powinny zmienić swoje plany?

Reklama

Ten brak decyzyjności jest zabójstwem dla branży. To są eventy, które planuje się z ogromnym wyprzedzeniem i zostawienie tych decyzji na ostatni moment - nie wiem kiedy podejmą tą decyzje, w kwietniu, w maju? - to jest już za późno. To jest krytyczny czas - wyznała w rozmowie z Party.pl.

W dalszej części wywiadu gwiazda z mocnych słowach zaapelowała do rządu, a także zdradziła ile wesel ma zapisanych we własnym kalendarzu. Izabela Janachowska przewiduje bunt? Koniecznie zobacz, co powiedziała w rozmowie z naszą reporterką.

Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" założyła białą suknię na ślub koleżanki. Reakcja Izy Janachowskiej? Jej mina mówi wszystko!

East News