Rodzina Beckhamów na co dzień mieszka w Los Angeles, gdzie David gra w klubie Galaxy. Na Święta Bożego Narodzenia wracają jednak do Anglii i tam w gronie najbliższych oraz przyjaciół spędzą czas w "Beckingham Palace".

Przygotowania idą pełną parą! Celebryci wydali na same świąteczne drzewka już 35 tysięcy funtów! A to dopiero początek. Wciąż nie zostały ostatecznie wybrane dodatki oraz ozdoby. Zapewne pochłoną one kolejne dziesiątki tysięcy.

Wszystko to z inicjatywy Victorii, która chce mieć wszystko najładniejsze, najlepsze, wytworne. David zaś pokornie się na to godzi i grzecznie wyciąga kartę kredytową. W końcu, jakby na to nie patrzeć, stać ich!

(ac)