Jedna z najbogatszych par show-biznesu, Victoria i David Beckhamowie wystawili na sprzedaż swoją słynną angielską posiadłość,

którą kupili tuż po głośnym ślubie w 1999 roku.

Reklama

Cena za luksusowy dom to bagatela 15 milionów funtów (ok. 75 milionów złotych)! "Beckingham Palace" to nie tylko wysmakowane wnętrza, znalazło się w nim również miejsce dla m.in. profesjonalnej siłowni, pokoju do gry w bilard, basenu i kortu tenisowego. Znając doskonały gust Victorii jesteśmy pewni, że posiadłość urządzona jest niezwykle stylowo!

Para zamierza sprzedać kompleks prywatnemu nabywcy, a nie agencji nieruchomości, tak jak zwykły to robić inne wielkie gwiazdy. Dlaczego? Victoria i David boją się, że deweloper podzieliłby nieruchomość na kilka mniejszych obiektów, wykorzystując przy tym słynne nazwisko jeszcze aktualnych właścicieli.

Beckhamowie żyją obecnie na walizkach - Victoria pochłonięta jest pracą nad swoją modową marką w Los Angeles, a David jest aktualnie piłkarzem francuskiego Paris Saint-Germain. Projektantka wraz z czwórką dzieci - Brooklynem, Romeo, Cruzem i małą Harper, podrózuje więc nieustannie między Ameryką a Europą.

Chcielibyście żyć w takich luksusach?

Zobacz także

Zobacz: Dzieci Beckhamów rosną jak na drożdżach

Reklama

David z córką na treningu: