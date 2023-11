3 z 5

Mam wrażenie, że ludzi, którzy cię wspierają, jest coraz więcej. Niedawno Adam Kraśko napisał, że tak wspaniałych kobiet jak ty się nie zostawia.

Tak, ludzie wykorzystują różne kanały komunikacji, by przekazać mi słowa pocieszenia. Na portalach społecznościowych piszą do mnie kobiety i opowiadają swoje wzruszające historie. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że one czują we mnie wsparcie, a to ja nie mogę się nacieszyć ich pomocnymi gestami.

One pewnie oglądają twoje występy i zdjęcia w mediach. A ty na każdej fotografii jesteś promiennie uśmiechnięta. Jak to robisz?

Czerpię energię od ludzi, których lubię i od których czegoś się uczę. Poza tym umiem cieszyć się drobiazgami, nie ma we mnie negatywnych uczuć, zło omijam szerokim łukiem, pozwalam sobie na błędy, nie boję się okazywać emocji. Z natury jestem spontaniczna, zwyczajnie lubię się uśmiechać. Nie znoszę za to się mizdrzyć, zachowywać tak, jak oczekiwaliby tego inni.

Kilka gwiazd wyznało, że dzięki tańcowi odkryły swoją kobiecość. A ty?

Nie, to nie jest mój przypadek. Kobiecość to nie tylko rzucanie biodrami i paradowanie w kusych sukienkach. To jedynie dodatki. Ja swoją kobiecość znam od dawna, ale dzięki tańcowi trochę się ośmieliłam i wyluzowałam. Choć ten proces zaczął się już wcześniej, w programie „24 godziny” w Nowa TV. Tam razem z Jarkiem Kulczyckim i Markiem Czyżem śmiejemy się na wizji, czasem płaczemy, robimy różne rzeczy, które niedawno nam się nie śniły.

Po pracy w „Wiadomościach” TVP to musi być dla ciebie nowość.