W nocy z 16 na 17 lipca media obiegła wstrząsająca wiadomość – zmarła Joanna Kołaczkowska. Aktorka miała 59 lat. Informacja o jej śmierci wywołała ogromne poruszenie w środowisku artystycznym i wśród fanów. Kołaczkowska przez ostatnie miesiące walczyła z chorobą nowotworową. Ta nierówna walka zakończyła się tragicznie. Wiadomość o śmierci Kołaczkowskiej potwierdzono 17 lipca w porannym wydaniu programu „Pytanie na Śniadanie” na antenie TVP2. Właśnie tam doszło do emocjonalnego momentu, który poruszył całą Polskę.

Tego ranka prowadzącą „Pytania na Śniadanie” była Beata Tadla, towarzyszył jej Robert El Gendy. Prezenterka nie potrafiła ukryć emocji. Ze łzami w oczach mówiła o swojej znajomości z Joanną Kołaczkowską.

Miała niezwykły dar do improwizacji. Bardzo pewnie się przy niej czułam. Potrafiła się śmiać z siebie, z innych, a ten dystans, który miała do siebie, był faktycznie zauważalny. Dzieliła się tą energią

Miała niezwykły dar do improwizacji. Bardzo pewnie się przy niej czułam. Potrafiła się śmiać z siebie, z innych, a ten dystans, który miała do siebie, był faktycznie zauważalny. Dzieliła się tą energią

Beata Tadla nie była w stanie dokończyć swojej wypowiedzi bez łez. Dodała jeszcze:

Jej słowa były pełne szczerości i smutku, a widzowie mogli poczuć, jak głęboko Kołaczkowska wpisała się w życie nie tylko sceniczne, ale i prywatne wielu osób.

W programie pojawiła się również Aleksandra Grysz, która także podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat zmarłej aktorki. Choć – jak sama przyznała – nie znała Kołaczkowskiej osobiście, to jej skecze i występy miały dla niej ogromne znaczenie.

Ona była też niesamowitym wrażliwcem i potrafiła wyczuć emocje drugiego człowieka. W jednym z wywiadów mówiła, że jej życie polegało na tym, aby zaopiekować się drugim człowiekiem. Nie żyła do końca dla siebie, bo kiedy wyczuła, że ktoś potrzebuje jej tej energii, to ona była tą Asią Kołaczkowską, nawet jeśli to nie był ten moment dla niej samej

– mówiła Grysz.