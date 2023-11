Beata Tadla i Jarek Kret mają rywalizować ze sobą na parkiecie! Oboje wystąpią w najnowszej 8. edycji „Tańca z gwiazdami". Wokół ich nazwisk pojawiło się mnóstwo emocji. Wiele osób zastanawia się, dlaczego zgodzili się na wzięcie udział w takim show? Jak czytamy w najnowszym numerze „Party" Beata od zawsze jest królową parkietu na Charytatywnym Balu Dziennikarzy. Ona lubi tańczyć, po prostu. Ale bal jest raz do roku. Czy przez udział w takim show nie straci wiarygodności jako dziennikarka, prowadząca od lat programy informacyjne?

W BBC gdzie dba się o to, by na antenie występowali rasowi dziennikarze, byłoby to niedopuszczalne. Ale w polskiej telewizji granice między poważnym dziennikarstwem, a rozrywką się zacierają. Rozgrzeszyłbym Tadlę, bo zajmuje się paradziennikarstwem, czyli wyłącznie prezentowanie wiadomości, więc jej udział w „Tańcu z gwiazdami" aż tak nie razi - komentuje w „Party" prof. Maciej Mrozowski, medioznawca.