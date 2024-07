Beata Szydło znów na ostrzu niemieckiej satyry. Przez krótką chwilę stała się bohaterką klipu telewizji zdf_neo. Klipu, jak można się domyślać, wymierzonego w odradzające się na świecie tendencje faszystowskie.

Piosenkę i teledysk nagrał Jan Böhmermann, 35-letni niemiecki komik. Utwór utrzymany jest w ostrym stylu, podobnym do znanej na całym świecie niemieckiej grupy Rammstein. Artysta śpiewa po angielsku, z charakerystycznym twardym niemieckim akcentem.

Nasza premier pojawia się w teledysku obok innych polityków znanych z mało liberalnego podejścia do obecnych problemów, np. kryzysu z uchodźcami. Pokazywana jest obok francuskiej liderki Frontu Narodowego - Marine Le Pen, węgierskiego premiera Wiktora Orbana, czy kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa. Gdy widzimy jej zdjęcie, wokalista śpiewa:

But being like us takes bigger balls"

"You call for strong leaders, for fences and walls

Nie zdziwicie się pewnie, że niemiecka satyra nie przypadła do gustu wielu polskim komentatorom. I zaraz zaczęły się połajanki na serwisach społecznościowych, ża jak to teraz Niemcy nas anty-nazizmu uczą. Zareagowała nawet sama premier Beata Szydło:

Ale niemiecki komik stara się tłumaczyć w dalszej części tekstu dlaczego o tym śpiewa:

We are here to remind you, that we have once been stupid, too. Czyli znów tłumacząc: Jesteśmy tu, by wam przypomnieć, że też kiedyś byliśmy głupi.