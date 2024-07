Beata Pawlikowska wydała właśnie nową książkę "Między światami", w której udowadnia, że dookoła nas jest znacznie więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Twierdzi ponadto, że do pełni szczęścia potrzebujemy mniej niż nam się wydaje. Ciekawe, co na to modowe blogerki :)

Zaczęłam rozstawać się z przedmiotami, oddawałam bardzo dużo rzeczy, wyrzucałam bardzo dużo rzeczy. I wtedy odkryłam, że im rzeczy mam mniej, tym jestem bardziej szczęśliwa, a nie mniej. I to było zdumiewające - powiedziała nam Pawlikowska.

A co do szczęścia Beaty Pawlikowskiej mają szafy? Posłuchajcie!

