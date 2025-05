W połowie zeszłego roku Beata Kozidrak niespodziewanie wycofała się z życia publicznego, odwołując wszystkie zaplanowane koncerty oraz inne wystąpienia. Artystka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły jej dalszą działalność sceniczną. Decyzja ta była szokiem dla jej fanów, ale jak podkreślano w komunikatach, zdrowie wokalistki było najważniejsze. Pomimo nieobecności w mediach i na scenie, Beata Kozidrak została uhonorowana podczas tegorocznej gali Fryderyków. Zamiast osobistego wystąpienia, organizatorzy zaprezentowali nagranie wideo, w którym artystka przemówiła do fanów ze swojego domu. To wyjątkowe wystąpienie poruszyło publiczność i przypomniało o silnej więzi artystki z jej słuchaczami.

Nocny komunikat Beaty Kozidrak

W nocy z 5 na 6 maja Beata Kozidrak opublikowała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie emocjonalny komunikat. Artystka, która właśnie skończyła 65 lat, podziękowała fanom za liczne życzenia urodzinowe oraz nieustające wsparcie.

Kochani, to wspaniałe uczucie poczuć, jak wiele osób pamiętało i celebrowało moje święto. Dziękuję za wszystkie piękne życzenia urodzinowe - napisała Beata Kozidrak.

Ten krótki wpis poruszył wielu obserwatorów i został bardzo ciepło przyjęty przez internautów.

Plany Beaty Kozidrak na powrót na scenę

Choć Beata Kozidrak nadal nie wróciła do występów na żywo, jej obecność na gali Fryderyków oraz nocny wpis na Instagramie mogą sugerować, że artystka powoli wraca do formy. Fani z nadzieją wypatrują kolejnych wiadomości od swojej idolki i liczą, że niebawem będą mogli ponownie usłyszeć ją na scenie. Na ten moment nie podano żadnych konkretnych informacji o planach koncertowych, jednak komunikacja ze strony artystki napawa optymizmem.

Na co choruje Beata Kozidrak?

Beata Kozidrak, ikona polskiej sceny muzycznej, od końca 2024 roku zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W grudniu 2024 roku artystka poinformowała o konieczności zawieszenia swojej działalności artystycznej z powodu nagłej choroby. W wyniku pogorszenia stanu zdrowia, Kozidrak została hospitalizowana w jednym z lubelskich szpitali, co zmusiło ją do odwołania wszystkich zaplanowanych koncertów aż do końca marca 2025 roku.

W styczniu 2025 roku Beata Kozidrak po raz pierwszy publicznie zabrała głos na temat swojego stanu zdrowia, publikując nagranie na Instagramie. W emocjonalnym wystąpieniu wyznała:

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani.

Artystka podkreśliła, że jest pod opieką wspaniałych lekarzy i wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia.

Obecnie Beata Kozidrak kontynuuje leczenie i pozostaje pod stałą opieką lekarzy. Choć dokładna natura jej choroby nie została ujawniona, artystka zapewnia, że jest gotowa do walki o powrót do zdrowia i scenicznej aktywności.

