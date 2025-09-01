Beata Kozidrak po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy pojawiła się publicznie na scenie. Artystka wystąpiła w Kielcach podczas koncertu „Przebój Lata 2025”, organizowanego przez Radio ZET i Telewizję Polsat. Wokalistka zespołu Bajm wróciła do występów po długiej nieobecności spowodowanej poważnymi problemami zdrowotnymi. Podczas koncertu Beata Kozidrak zaprezentowała się na scenie amfiteatru Kadzielnia w Kielcach. Dla publiczności był to moment niezwykle emocjonalny, a dla samej artystki — symboliczny powrót po walce o zdrowie.

Szczere wyznanie Beaty Kozidrak

Beata Kozidrak wyznała podczas koncertu, że ostatnie dziewięć miesięcy były dla niej bardzo trudne. Artystka przeszła poważną chorobę, której szczegóły nie zostały ujawnione w całości, ale wiadomo, że wymagała hospitalizacji.

Jestem tu po dziewięciu miesiącach walki ze zdrowiem i o zdrowie… Dziękuję za wszystkie SMS-y i wszystkie maile, które do mnie docierały, jak byłam w szpitalu. Wasza energia bardzo mi pomogła - powiedziała ze sceny wyraźnie wzruszona.

To pierwsze publiczne wystąpienie Kozidrak od czasu, gdy musiała zniknąć z życia scenicznego ze względu na stan zdrowia. Jej słowa poruszyły fanów i współuczestników wydarzenia.

Emocjonalny moment w Kielcach

Koncert w Kielcach przyciągnął tłumy, a moment wejścia Beaty Kozidrak na scenę był jednym z najbardziej poruszających wydarzeń wieczoru. Publiczność przyjęła artystkę z ogromnym entuzjazmem, a słowa podziękowania ze strony wokalistki spotkały się z gromkimi brawami. Powrót Kozidrak był nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także symbolicznym zwycięstwem nad osobistymi trudnościami. Jej emocjonalna przemowa podkreśliła, jak ważne w procesie leczenia było wsparcie fanów.

Co wydarzyło się po koncercie Beaty Kozidrak?

Beata Kozidrak ponownie wystąpiła z zespołem Bajm, co dodało koncertowi dodatkowego wymiaru. Fani, którzy przez wiele miesięcy śledzili losy artystki, byli poruszeni jej obecnością i wyrazili wdzięczność za możliwość zobaczenia jej na żywo. Energia na scenie i zaangażowanie Beaty Kozidrak były wyraźnie widoczne — mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych wokalistka zaskoczyła kondycją i siłą głosu.

Po występie Kozidrak Paulina Sykut-Jeżyna podziękowała artystce za obecność na koncercie Polsatu. Zapytała również, czym było dla piosenkarki spotkanie z publicznością.

Po raz pierwszy dzięki telewizji Polsat zostaliśmy zaproszeni na telewizyjny koncert. Już zagrałam dwa koncerty z zespołem Bajm, ale tutaj była telewizja, kamery. Duże przeżycie, duży... może nie stres, bo po tej mojej chorobie, to ja już inaczej podchodzę do życia i do tego, czy się ma mój występ wszystkim podobać, czy nie, to nie jest najważniejsze. Ważne jest, że mogłam wam wszystkim podziękować za te maile, za pozytywne myślenie, bo to jest bardzo istotna sprawa - wyznała Beata Kozidrak.

Mam nadzieję, że to, co przeżyłam i o czym pewnie nie raz będę jeszcze mówiła, będzie dla was pewną... nie tyle przestrogą, ale takim drogowskazem, że nie spiszmy się aż tak. Po prostu życie jest za piękne, żeby się spieszyć - podsumowała gwiazda.

