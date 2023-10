Termin goni, pieniądze się kończą, a wzięta autorka romansów straciła wiarę w miłość i nie ma pomysłu na kolejną książkę. Czy poradzi sobie z wyzwaniem, które rzuci jej „poważny” pisarz, autor ambitnych powieści, które zazwyczaj się źle kończą? Czy twórcza rywalizacja połączy dwa różne światy i dwie historie?

„Beach read”, nowa powieść Emily Henry

Życie January „Janie” Andrews niedawno się zawaliło. Zawiódł ją ojciec, potem chłopak, jej wiara w dobre zakończenia rozsypała się w proch. Jak w tym stanie ducha napisać dobry romans? Kobieta postanawia wziąć się w garść – przeprowadza się do domku na plaży, i liczy na to, że tam zmusi się do pracy. Na miejscu odkrywa, że sąsiedni domek zajmuje Augustus „Gus” Everett, pisarz, który gardzi szczęśliwymi zakończeniami i trochę samą Janie. A przynajmniej tak było, gdy przed laty razem studiowali.

Gus, podobnie jak Janie, przeżywa kryzys twórczy. Podczas sprzeczki rzuca dziewczynie wyzwanie, aby zamienili się gatunkami w których tworzą. Odtąd „poważny” pisarz tworzy gorący romans, a wielbicielka szczęśliwych zakończeń pisze prozę, w której tragedia goni tragedię. Zasady zakładu są dwie: oboje muszą skończyć swoje dzieła do końca lata i… nie mogą się w sobie zakochać. Czy uda się dotrzymać zakładu? Czy Gus i Janie wbrew ustalonym zasadom odnajdą w sobie wiarę w gorące uczucie i szczęśliwe zakończenie?

Tę historię czyta się jednym tchem! Wciąga, bawi, ale też wzrusza. Książka Emily Henry to to napisana z niezwykłym poczuciem humoru, błyskotliwa i poruszająca historia miłosna. Zabierzcie ją ze sobą na plażę, na poranek w kawiarnianym ogródku i na leniwe gorące popołudnie w ogrodzie. Błyskotliwe, rozbrajające dialogi, chemia między bohaterami, oraz ujmująca fabuła sprawią, że nie będziecie się mogli od niej oderwać. Śmiech i wzruszenie gwarantowane. ,,Beach read” to niezaprzeczalnie najgorętsza premiera tego lata!

„To poruszająca, szczera książka o miłości, zdradzie, żałobie, porażce i uczeniu się, jak kochać na nowo. Z ogromną przyjemnością wyruszyłam w tę podróż razem z Gusem i January, a na koniec zamknęłam książkę z westchnieniem satysfakcji” – napisała Jasmine Guillory, autorka The Proposal, bestsellera „New York Timesa”.

„Słuchajcie, przepadłam! Beach read jest jak powiew świeżego powietrza. Serce mi się ściskało na myśl o January, a za Gusa mogłabym umrzeć – zmysłowy, inteligentny, błyskotliwy romans. Wciągnął mnie po uszy!” – Josie Silver, autorka książki Jeden dzień w grudniu, numeru 1 na liście bestsellerów „New York Timesa”.

„Cudownie romantyczna i podstępnie przejmująca. Beach read obfituje w błyskotliwe dialogi i wciągające historie. Ma w sobie wszystko, o czym mogą marzyć wielbiciele powieści: rywalizację, twórcze zmagania, rodzinne sekrety i wzruszający motyw zakochania bez pamięci. Wakacyjny romans Emily Henry to idealna lektura do czytania zawsze i wszędzie” – Christina Lauren, autorka Podróży nieślubnej, bestsellera „New York Timesa”

Emily Henry jest autorką książek dla nastolatków i dla dorosłych. Studiowała kreatywne pisanie w Hope College i nieistniejącym obecnie New York Center for Art & Media Studies. Większość czasu spędza w Cincinnati w Ohio oraz w sąsiadującym stanem – Kentucky. Ma świetny, lekki język, a jej historia sama niesie aż do końca.

„Beach read” Emily Henry ukaże się w księgarniach już 2 czerwca. Możesz ją również zamówić na Empik.com.

