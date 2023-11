Little Monster na okładce "Be Active"! Nowa gwiazda Instagrama i Snapchata pokazała swoje idealnie wyrzeźbione ciało w piśmie Ewy Chodakowskiej. Little Monster króluje w polskich mediach społecznościowych już od ponad roku. A co znajdziecie w najnowszym numerze? Jak Little Monster trenuje, by mieć taką sylwetkę i czy stosuje jakąś specjalną dietę? Tego wszystkiego dowiecie się z nowego numeru "Be Active"!

Kim jest Little Monster?

Little Monster to tak naprawdę Angelika Mucha. Angelika ma 17 lat i jest wielką fanką Justina Biebera. Przez fanów nazywana jest nawet Mrs. Bieber.

Kupicie najnowszy numer z Little Monster? My gorąco polecamy! ;)

Little Monster na okładce "Be Active".

