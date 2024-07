No i stało się, marka po raz kolejny stworzyła feerię wspaniałych zapachów, bez których nie obejdę się tej jesieni. Bath & Body Works stworzył nowe kompozycje zapachowe ze specjalnie wyselekcjonowanych, świeżych, ręcznie zbieranych składników. Dla szukających orzeźwiającej i cytrusowej energii twórcy nowości z Bath & Body Works połączyli ogrodową cytrynę z sorbetem z różowego granatu.

A do tego kompozycja świeżych kwiatów jabłoni i dzikiej lawendy będzie wesołym akcentem tej jesieni. Natomiast zupełnie obłędnie udało się połączenie soczystej brzoskwini Georgia z kremem migdałowym. Musze mieć je wszystkie!



Dostępne produkty:

Balsam do ciała, cena ok. 49 zł

Żel pod prysznic, cena ok. 49 zł

Mgiełka zapachowa, cena ok. 69 zł

Krem do ciała, cena ok. 49 zł

Mydło w kostce, cena ok.29 zł

Mini żel pod prysznic, cena ok. 19,99 zł

Mini balsam do ciała, cena ok. 19,99 zł

Mini mgiełka zapachowa, cena ok. 25 zł