Gorący trend tego sezonu to oczywiście baskinki. Aż trudno uwierzyć jak dużo może zdziałać dla kobiecej sylwetki ten falujący kawałek tkaniny doszyty do bluzki lub sukienki na wysokości talii.



Baskinka była hitem już w latach 80-tych. Mocno umarszczoną biało-różową baskinkę pokazał w swojej najnowszej kolekcji Jason Wu i jest ona zdecydowanie naszą faworytką. Ten trend najlepiej prezentuje się na osobach szczupłych – pięknie podkreśla talię. Jednak z powodzeniem mogą ją nosić również kobiety o zaokrąglonych kształtach. Warunkiem są wtedy założone do kreacji wysokie szpilki.



Wśród polskich celebrytek największą fanką baskinek jest Kasia Zielińska. Powyżej możecie ją zobaczyć w modnej kreacji Giambattista Valli.

Więcej o baskinkach przeczytasz w 10. numerze magazynu "FLESZ", a najciekawsze propozycje z polskich sklepów zobaczysz w galerii poniżej.



mw