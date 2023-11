Barwnym jak motyle, niesionym pełnymi życia melodiami i energią optymistycznie brzmiącego głosu nie do podrobienia - BASIA Trzetrzelewska powróciła w tym roku albumem "Butterflies"!

Reklama

To pierwszy od 9 lat studyjny krążek Artystki i prawdopodobnie najbardziej jazzowy w całej Jej karierze! Ale…

UWAGA: Basia jak motyl z kwiatka na kwiatek – z piosenki na piosenkę prezentuje tu wszystkie odcienie jazzu.

Singiel promujący płytę, pt.: „Matteo”, to Basia w klasycznym wcieleniu, czyli w energicznej sambie, z kołyszącą melodią niesioną w takt perkusji i ubarwioną hiszpańską gitarą. Swingujące „Bubble” i spokojne „Butterfly” idealnie współgrają z optymizmem Basi i wyrazistą grą Danny’ego White’a. Nieco szybsze „No Heartache”, to zwrot w kierunku gatunku funky. „Where’s Your Pride” z bardzo chwytliwym, soulowym refrenem przypomina rocka z początku lat 60.. W soulowym flow rozbrzmiewa „Be.Pop”. „Like Crazy” z dominującą perkusją jest poprzedzone „Rachel’s Waltz”, w którym słychać kontrafagot. Jazzująca samba w „Pandora’s Box” porywa warstwą instrumentalną oraz niesamowitymi harmoniami Basi. Klasyczne pianino, olśniewająca gitara i perfekcyjna perkusja, to składniki tytułowego utworu „Butterflies”. Prostota i piękno ballady „Liang and Zhu” wzruszy każdego odbiorcę, a duet z Markiem Reillym w „Show Time” przypomni wielbicielom Basi najlepsze dokonania zespołu Matt Bianco!

Warto wsłuchać się również w teksty Basi o prawdziwym życiu i szczerych emocjach.

Basi słynącej na świecie z umiejętności łatwego łączenia łączenia jazzu, popu, latynoskich rytmów, R&B i rocka towarzyszą znakomici muzycy: Danny White grający na instr. klawiszowych, gitarzyści Peter White i Giorgio Serci, perkusista Marc Parnell, basista Andres Lafone, saksofonista Paul Booth i trębacz Kevin Robinson.

CIEKAWOSTKA: W nagraniach wzięli udział muzycy z Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.

„Butterflies” z całą pewnością uplasują się obok poprzednich albumów Basi: „Time and Tide”, „London Warsaw New York”, „The Sweetest Illusion” i „It’s That Girl Again”, które sprzedały się w wielomilionowych nakładach. A może jak „Time and Tide” oraz „Lodon Warsaw New York” zyskają status platynowej płyty w USA i nie tylko!

Tracklista:

Bubble

Matteo

No Heartache

Butterfly

Where’s Your Pride

Be.Pop

Liang and Zhu

Show Time

Like Crazy

Rachel’s Waltz

Pandora’s Box

Album BASI pt.: „Butterflies” z singlami „Matteo” i „Bubble” dostępny w sprzedaży!

BASIA na koncertach w Polsce:

14.11.2018 – Warszawa, klub Stodoła

15.11.2018 – Wrocław, WCK

17.11.2018 – Szczecin, Filharmonia