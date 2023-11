Anna i Grzegorz Bardowscy wracają z wakacji! Jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie programu "Rolnik szuka żony", kilka dni temu wybrała się na urlop. Żona rolnika już wkrótce urodzi drugie dziecko, ale zanim maleństwo pojawi się na świecie, Ania i Grzesiek razem z synkiem Jasiem pojechali do Chorwacji.

Niestety, to co dobre szybko się kończy i szczęśliwa rodzinka musi już wracać do domu. Żona rolnika opublikowała nowe zdjęcie z urlopu i zdradziła, że przed nimi długa podróż do Polski. Ania nie ukrywa, że jest coś, co ją przeraża! O co chodzi?

Bardowska przerażona

Anna Bardowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje razem z mężem. Żona rolnika zdradziła, że to ich ostatni wieczór w Chorwacji. Teraz przez Bardowskimi długa podróż do domu! Okazuje się, że wielogodzinna jazda samochodem wcale nie przeraża Ani tak, jak wysokie temperatury, jakie panują w Polsce. Zobaczcie, co napisała!

Ostatni wieczór w Chorwacji i z samego rana ruszamy w drogę powrotną. Wypoczęci i gotowi do działania????. Droga będzie długa i zapewne z kilkoma przerwami, może uda się nam na chwilę zatrzymać we Wiedniu. To były udane wakacje. W wodzie zdecydowanie łatwiej przetrwać upały. Trochę przerażają mnie prognozy na najbliższe dni...W niedzielę na Dolnym Śląsku nawet 39 stopni...Jak sobie radzicie przy takiej wysokiej temperaturze ?- napisała na Instagramie.

Jak na wpis inowe zdjęcie na profilu Ani zareagowali internauci?

- Ślicznie wyglądasz Aniu ????

- Aniu urlop Tobie służy. Wyglądasz zjawiskowo???????????? Pozdrawiam!!!

- Super wyglądacie???? Szczęśliwego powrotu do domu????????- komentowali fani.

Zobaczcie nowe zdjęcie Anny i Grzegorza Bardowskich! A Wy już po wakacjach czy dopiero planujecie swój urlop?

Anna i Grzegorz Bardowscy wracają z wakacji.

Rolnicy od kilku dni wypoczywali w Chorwacji.