Balmain, znany jest z wyrafinowanych, rockowych, błyszczących projektów i wyjątkowo wysokich cen - np. spodni za ok. 15 tysięcy złotych(!!!).

Dla fanów z mniejszym portfelem, marka wprowadziła nową, tańszą linię, nazwaną po prostu Pierre Balmain. Ceny rzeczy z debiutanckiej, wiosenno-letniej kolekcji, zaczynają się od ok. 500zł. Jest to cena, którą można zapłacić, biorąc pod uwagę, że tyle kosztuje na przykład zwykła skórzana torba Zara.



Autorem kolekcji nie jest jednak główny projektant marki Olivier Rousteing, jednak mimo to ubrania Pierre Balmain, utrzymane są w rockowym klimacie, za który kochają go fashioniści na całym świecie.



JM

