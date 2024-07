Kosmetyki do włosów Balmain trafiły w moje ręce jakiś czas temu. Logo tego francuskiego domu mody to symbol niekwestionowanego luksusu w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Tu jednocześnie luksus idzie w parze z jakością. Chociaż dotychczas moim ulubionym produktem była mgiełka z solą morską, to nawilżająca linia depcze jej po piętach. W końcu trzeba rewitalizować włosy po zimowych koszmarach :)

O kolekcji Balmain Hair - Moisturizing Care

Kolekcja silnie nawilżających kosmetyków skutecznie chroni i odżywia farbowane włosy, ale także doskonale pielęgnuje naturalne pasma wymagające wzmocnienia. Formuła produktów oparta jest o czysty olejek arganowy, dzięki któremu dogłębnie rewitalizuje, chroni i przywraca włosom naturalny połysk i elastyczność. Proste, gustowne opakowania w estetyce black&white oraz wyrafinowany eleganckiego zapach, czynią z tych kosmetyków obiekt pożądania kobiet na całym świecie.

BALMAIN HAIR MOISTURIZING CARE:

NAWILŻAJĄCA ODŻYWKA - 300 ml/ 130,00 zł

SZAMPON - 300 ml/ 130,00 zł

MASKA - 200 ml/ 140,00zł