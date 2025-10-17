Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, uczestnicy „Tańca z gwiazdami”, kilka dni temu przenieśli swoje przygotowania do słonecznej Barcelony. Intensywnie trenowali tam przed 6. odcinkiem show, w którym uczestnicy mają odtwarzać choreografie z poprzednich edycji programu. Wyjazd do Hiszpanii był nie tylko okazją do szlifowania układów, ale również do spotkania z Anną i Robertem Lewandowskimi. Okazuje się, że Bagi tuż przed powrotem do Polski pojawił się w ich domu i zrobił im śniadanie.

Wsparcie od Anny Lewandowskiej i kolacja z Robertem

Bagi i Magdalena Tarnowska kilka ostatnich dni spędzili w wyjątkowym miejscu. Bagi i jego taneczna partnerka z "Tańca z Gwiazdami" polecieli do Barcelony trenować w studiu stworzonym przez Annę Lewandowską. Później wyszło na jaw, że para z tanecznego show Polsatu wybrała się na kolację w towarzystwie Roberta Lewandowskiego. To jednak nie koniec!

Teraz okazuje się, że tuż przed powrotem do Polski Bagi zabrał Mgdalenę Tarnowską do domu Lewandowskich w Barcelonie. Influencer opublikował w sieci nagranie, które wywołało poruszenie w sieci.

Śniadanie w kuchni Lewandowskich

Kulminacyjnym momentem wizyty w Barcelonie było śniadanie, które Bagi, Magdalena Tarnowska i Anna Lewandowska przygotowali wspólnie w kuchni Lewandowskich. Influencer zrelacjonował całe wydarzenie w mediach społecznościowych. Bagi pokazał, jak razem z tancerką i trenerką przygotowują placki bananowe. Podczas wspólnego gotowania Bagi wspomniał o kolejnym występie w "Tańcu z Gwiazdami", co Anna Lewandowska skomentowała krótko:

Ja myślę, że po prostu wygracie

Nagle w kuchni pojawił się sam Robert Lewandowski, który nie ukrywał zaskoczenia, że Bagi przygotował dla niego śniadanie.

Fani zareagowali na nagranie Bagiego z Lewandowskimi

Nagranie z kuchni Anny i Roberta Lewandowskich zaskoczyło fanów Bagiego. Na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Tego nie było w Madzi bingo, że będzie robiła śniadanie u Lewych w Barcelonie

Nie wierzę w to co widzę

Robert nie wiedział co się działo haha komentują zaskoczeni internauci.

Czy wsparcie tak znanych osobistości jak Anna i Robert Lewandowscy pomoże Bagiemu i Tarnowskiej sięgnąć po wygraną w programie? Czas pokaże, ale bez wątpienia takie gesty zostają w pamięci na długo.

Zobaczcie nagranie opublikowane przez Bagiego!

