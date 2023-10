Pierwszy etap partnerstwa “Play It Forward” rozpoczyna kampania na lato 2022 pt. „Classics Reborn”, której twarzą został Shawn Mendes oraz przekazanie darowizny w wysokości 1 miliona dolarów przez Tommiego Hilfigera w celu zrównoważenia wpływu światowej trasy koncertowej Shawna Mendesa na środowisko.

AMSTERDAM, HOLANDIA (MAJ 2022) – marka Tommy Hilfiger, z przyjemnością ogłasza partnerstwo pt. „Play it Forward” z kanadyjskim piosenkarzem i autorem tekstów Shawnem Mendesem. Wielopłaszczyznowa współpraca ma na celu rozwijać ich wspólną wizję lepszej przyszłości. Działania rozpocznie globalna kampania letniej kolekcji „Classics Reborn”, która została w całości wykonana z bardziej zrównoważonych materiałów i której twarzą został Shawn.

Kampania TOMMY HILFIGER „Classics Reborn” została sfotografowana przez Craiga McDeana i przedstawia Shawna Mendesa w najnowszej kolekcji pt. “1985 Program”. Ujrzymy w niej piosenkarza w kultowej koszulce polo 1985 wykonanej z organicznej bawełny. Shawn ma na sobie również bardziej ekologiczny dżins, który jest wyprodukowany w 20% z bawełny pochodzącej z recyklingu poużytkowego i wymagał mniej wody i energii elektrycznej na etapie wykańczania. Całość stylizacji kampanijnej Shawna Mendesa dopełniają wyselekcjonowane bestsellerowe ubrania TOMMY HILFIGER, oddając tym samym hołd kultowym, klasycznym projektom marki.

Użycie bawełny organicznej w kolekcji “1985 Program” z 2022 r, pozwoliło zmniejszyć ekwiwalent CO2 o około 48% i uniknąć 692 ton jego emisji. Jest to ilość odpowiadająca 641 lotom w jedną stronę z Londynu do Nowego Jorku dla jednego pasażera.

Aby wzmocnić przekaz partnerstwa, podczas nadchodzącej trasy Wonder: The World Tour, Shawn Mendes będzie nosił ekologiczne, szyte na miarę ubrania marki TOMMY HILFIGER, podczas gdy Tommy Hilfiger przekaże milion dolarów na działania mające na celu złagodzenie i zrównoważenie wpływu trasy na środowisko.

Punktem kulminacyjnym partnerstwa będzie wspólna kolekcja kapsułowa, która zadebiutuje wiosną 2023 roku i która będzie połączeniem ponadczasowego stylu marki z innowacyjnymi materiałami, tkaninami pochodzącymi z recyklingu oraz będzie oparta o gospodarkę cyrkulacyjną.

„Shawn to nie tylko wszechstronnie utalentowany muzyk, lecz także głos nowej generacji, tzw. “Futuremakers”, która doskonale rozumie potrzebę działania” — mówi Tommy Hilfiger. „Łącząc siły z Shawnem w edukowaniu i wprowadzaniu innowacji, możemy rozbudować i przenieść naszą podróż ku zrównoważonemu rozwojowi na jeszcze wyższy poziom. Przed nami jeszcze długa droga, ale działając współnie możemy jeszcze mocniej zwiększać świadomość potrzeby działania i wywrzeć jeszcze silniejszy wpływ”.

“Tommy i jego kultowa marka, inspirują mnie od zawsze i cieszę się, że mogę wyruszyć w naszą wspólną podróż z moimi fanami”, mówi Shawn Mendes. „Każdy ma do odegrania rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości i nie mogę się doczekać uczenia się od siebie nawzajem, a zarazem odkrywania, jak kreatywność i wyobraźnia mogą pozytywnie wpływać na branżę modową. Cieszę się, że będę mógł dzielić się tym, co oznacza dla mnie bardziej zrównoważone życie”.

W ramach swojej nadchodzącej trasy Wonder: The World Tour, Shawn Mendes zobowiązał się do zmniejszenia o 50% emisji CO2 na koncert w porównaniu do swojej ostatniej światowej trasy koncertowej z 2019 r. oraz złagodzenia wszystkich pozostałych emisji poprzez realizację projektu usuwania dwutlenku węgla i unikania emisji dwutlenku węgla.

Podczas występów Shawn Mendes będzie nosić ekologiczne ubrania, zaprojektowane specjalnie na trasę koncertową. Nie zabraknie stylizacji wykonanych przy użyciu pozostałości z poprzednich kolekcji TOMMY HILFIGER, oraz ze starych tkanin z tzw. “deadstocku”, czyli z niesprzedanych produktów lub resztek tkanin pozostałych na stanie.

Aby wesprzeć wspólną misję i partnerstwo, Tommy Hilfiger przekaże 1 milion dolarów na wsparcie realizacji programu zrównoważonego rozwoju i ekologizacji trasy. Znaczna część tej inwestycji zostanie przekazana na regeneracyjną uprawę bawełny, poszerzającą inicjatywy firmy Tommy Hilfiger na rzecz zrównoważonego rozwoju.