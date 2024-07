30 czerwca premierę będzie miała nowa płyta uwielbianego w latach 90. boysbandu Backstreet Boys pt. ""In a World Like This". Zespół właśnie zaczął promocję nowego wydawnictwa. Kilka dni temu w studiu Good Morning America chłopacy wykonali nowy singiel "Permanent Stain". Wróżycie im powrót na listy przebojów?

