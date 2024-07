Czy Edyta i Cezary Pazurowie byliby chętni, aby pojawić się w kolejnym sezonie programu "Azja Express"? Zapytaliśmy ich o to na wielkiej gali Super Expressu. Okazuje się, że słynna para nie jest zainteresowana udziałem w show, ze względu na dzieci:

I am Lady Pazura, me is Lady Pazura… - śmiała się Edyta.

Tak, tylko bez kamer. Mamy chyba za małe dzieci, za dużo obowiązków, żeby tak szaleć telewizyjnie, - powiedział Cezary.

My szalejemy telewizyjnie, ale osobno - mówiła Edyta.