Awaria Facebooka, Instagrama i Whatsappa. Kiedy zacznie działać? 

Użytkownicy z całego świata, dziś ok. 17:00 zaczęli zgłaszać problemy z korzystaniem z Facebooka, Instagrama czy Whatsappa. Jak informuje Independent.com, problem dotyczy wszystkich aplikacji związanych z Markiem Zuckenbergiem. Kiedy zostaną naprawione awarie i ponownie będzie można korzystać z mediów społecznościowych? Głos zabrał dyrektor ds. komunikacji Facebooka!

Informację na temat awarii oraz prośbę do użytkowników o cierpliwość wystosowano również na oficjalnych kanałach Instagrama oraz Whatsappa na Twitterze. Głos zabrał dyrektor ds. komunikacji Facebooka, Andy Stone:

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.