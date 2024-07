Gala Elite Model Look obfitowała w ciekawe kreacje. Jedne były bardziej udane, inne mniej. Magda Steczkowska postanowiła wyróżnić się z tłumu celebrytów fryzurą.

Fryzura rzeczywiście przyciąga wzrok i jest bardzo awangardowa. Pytanie jednak, czy rzeczywiście pasuje do jej właścicielki? Wygolone włosy to niewątpliwie hit ostatnich sezonów, jednak postawione na baczność blond włosy wyglądają jak peruczka.

Mamy sporo wątpliwości, co do tego, czy rzeczywiście dodają Magdzie uroku. A Wy, co sądzicie o jej fryzurze?

