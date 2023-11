Świat muzyki jest w szoku po niespodziewanej śmierci popularnego 28-letniego muzyka i producenta. Dj Avicii został znaleziony martwy w Omanie, w mieście Muscat. Ciągle nie ma oficjalnej informacji na co zmarł Avicii, ale wiadomo, że długo chorował.

Kilka godzin po informacji o śmierci Avicii'ego, jego była dziewczyna - Emily Goldberg - zamieściła poruszający wpis na Instagramie. Emily zacytowała słowa piosenki:

“Come on babe, don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love.”