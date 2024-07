1 z 10

Joanna Liszowska była dziś rano gościem "Pytania na Śniadanie". Gwiazda wybrała na tę okazję dopasowane legginsy i luźną tunikę, a także oryginalne szpilki. Aktorka przyjechała do studia TVP swoim ulubionym autem - czarnym Porsche. Jeśli wierzyć doniesieniom tabloidów, jest to jedno z 10 (!) aut Joanny, która od dawna ma słabość do sportowych i drogich aut. Trzeba jednak przyznać, że ponętna blondynka w Porsche to dla wielu mężczyzn widok-marzenie.

Pasuje do niej taki samochód?