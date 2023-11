Reklama

Takiej afery nikt się nie spodziewał! Na kilka dni przed kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wybuchła burza wokół aukcji Dody na WOŚP w stacji TVN. Piosenkarka na swoim Facebooku opublikowała ostre oświadczenie. Według artystki, TVN nie godzi się na jej wejście na żywo, w którym opowiedziałaby o tym, co przekazała na licytację (a jest to suknia w grochy, którą miała na sobie podczas tegorocznego festiwalu w Opolu). Zdradziła również inne kulisy, które od razu skomentowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobaczcie o co chodzi!

Doda atakuje stację TVN! Dostaje się też WOŚP!

Doda fundację WOŚP wspiera od samego początku. Wraz z Jurkiem Owsiakiem występowała w programach śniadaniowych, by opowiedzieć o akcji. Tym razem stanie się inaczej. Doda na swoim Facebooku pisze, że od kilku tygodni miała zaplanowane wejście na żywo w TVN, jednak w ostatniej chwili, jej menadżer otrzymał informację, że stacja nie zgadza się na transmisję jej tegorocznej aukcji. A to wszystko ze względu na jej konflikt prawny z Agnieszką Woźniak Starak sprzed kilku lat. Po głośnej sądowej sprawie o pobicie, piosenkarka otrzymała zakaz pojawiania się w stacji TVN, czyli tzw. "ban". Jak twierdzi, właśnie przez to TVN blokuje jej występ. Jednocześnie Doda informuje, że i tak będzie wspierać fundację i zagra zaplanowany koncert dla WOŚP już 14 stycznia w Kielcach:

Jak wiecie wspieram WOŚP od 20 lat - zaczęłam już jako 13-latka – przekazuję rożne rzeczy oraz gram koncerty dla Orkiestry. Nie inaczej dzieje się w tym roku. 14 stycznia zawitam do Kielc. W grudniu zostałam zaproszona przez sztab WOŚP do studia telewizji, by na żywo przekazać suknię, w której zaśpiewałam "Niech żyje Bal" na festiwalu w Opolu 2017. Dziś mój management został poinformowany, że TVN nie zgadza się na transmisję tej aukcji. Czy naprawdę animozje z "prezenterką" Agnieszką, która przegrała proces - a sąd uniewinniając mnie, dał jasny dowód na jej kłamstwa - są ważniejsze niż ten szczytny cel?! Czy fakt, że stacja uwierzyła w te oszczerstwa i mnie ocenzurowano ma odbijać się na potrzebujących? Czy pomoc innym jest mniej ważna niż układ w TVN? Rozumiem, że dany mi „ban” uniemożliwia te 30 sekund, które sztab chciał poświęcić mi na antenie? Szkoda, że nie działało to podobnie w kwestii materiałów godzących w moje dobre imię. Czy nie wystarczy TVN-owi, że nie pojawiam się na ich antenie od lat? Bo od lat nieobiektywnie trzymają stronę swojej pracownicy i podsycają już nic nie znaczący i dawno rozstrzygnięty sądownie spór. Jako telewizja dezaprobująca cenzurę sami ją uprawiają. Ale nie kosztem moich fanów – bo oni są ze mną nieustannie - ale niestety kosztem ludzi potrzebujących, na których pieniądze z tej licytacji miały pójść i tych, którzy mogliby wesprzeć WOŚP, dowiadując się o mojej licytacji z telewizji. Nieważne czy to jest Doda czy Kasia, czy daje sukienkę czy samochód - TV transmitująca WOŚP powinna być ponad wszystko i wszystkich i przekazywać swoim odbiorcom informacje o aukcjach w tak ważnym celu. Mszcząc się na mnie, mszczą się na innych. Słabe. Jurek Owsiak Jurku. Z pomocą telewizji czy nie – wspieram WOŚP i, jak co roku, dokładam swoją cegiełkę, jednak mam nadzieję, że zgadzasz się z moim stanowiskiem? Do zobaczenia 14 stycznia na koncercie w Kielcach

Odpowiedź WOŚP w sprawie oświadczenia Dody

Na Facebooku pod postem Dody od razu pojawiła się odpowiedź Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tłumaczy, że scenariusz telewizyjny akcji został ustalony już dawno, a kwestia udziału Dody w rozmowie na żywo na antenie stacji wypłynęła za późno - dlatego też fundacja nie uwzględniła rozmowy z Dodą. Jednocześnie WOŚP zapewnia, że miała absolutną autonomię w kwestii doboru gości.

Jest nam bardzo przykro, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zaszło nieporozumienie. Istotnie od grudnia rozmawialiśmy w sprawie aukcji, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni i która na pewno wpłynie bardzo pozytywnie na wynik Finału. Tak jak zawsze miało to miejsce przy fantastycznych przedmiotach przekazanych przez Dodę. Natomiast aukcja to jedno, a temat obecności na antenie TV to inna sprawa. Ten wątek pojawił się dopiero teraz, w momencie gdy na kilka dni przed Finałem, mamy zamknięty i wypełniony już cały scenariusz finałowego programu TV. Jego treść tworzy zespół koordynujący temat u nas w Fundacji. Z przyczyn czasowych nie daliśmy rady uwzględnić w nim rozmowy z Dodą. Przewidzianych jest ogrom wizyt, rozmów i gorących informacji, przez cały dzień relacja będzie – jak zawsze – bardzo wartka, szybka i spontaniczna. A telefon cały czas dzwoni i pojawiają się coraz to nowe propozycje. Za wszystkie dziękujemy, ale na kilka dni przed - nie damy rady. To nie jest tak, że to TVN nie chce takiej rozmowy na antenie, bo w tym przypadku Fundacja ma absolutną autonomię i to jest przez naszego telewizyjnego gospodarza szanowane. Pytanie pojawiło się za późno, scenariusz był zamknięty i odpowiedzialnie musieliśmy odpowiedzieć – dziękujemy, spróbujmy za rok. Mamy nadzieję, Doda, że pozostaniesz z nami do końca świata i jeden dzień dłużej i spotkamy się w studiu na następnym Finale.

Doda odpowiedziała na komentarz WOŚP-u. Tłumaczy, że to dziwne, że skoro scenariusz akcji jest spontaniczny, nie znalazło się dla niej miejsca. Pisze więc, że jest zawiedziona postawą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i żałuje, że wsparcie jest w tej kwestii jednostronne.

Kochani , ostatni post spotkał sie z odpowiedzią WOŚP ,z której wynika ,że scenariusz transmisji jest "zamknięty" do tego stopnia ,ze 30 sekund emisji mojej aukcji jest niemożliwy mimo, ze jak twierdzą wszystko ma charakter "spontaniczny" i wartki. Składa sie na to rownież fakt iż "za późno" bo na poczatku grudnia , sie zadeklarowałam z przekazaniem sukienki. Niestety nie mieli o tym pojęcia pracownicy WOŚP ,którzy zaprosili mnie wówczas do studia TVN . Maja natomiast te wiedzę ci ,którzy uważają ze TVN kilka dni przed orkiestra "absolutnie nic nie zakazał"???? Po prostu scenariusz sie "zamknął". Zatem nie narzucam sie . 20 lat razem . Od dziecka . Niestety jak widać wsparcie jest tylko jednostronne . Pamiętajcie prosze ,ze telewizja sie zmienia ,a ludzie sa z wami od zawsze . Zycze Wam wszystkiego najlepszego z całego mojego serca ,mimo , ze je zawiedliście . Niemniej jednak z wielka radością zagram koncert na waszą rzecz bo w końcu cel i idea jest najważniejsza. Obym nie tylko ja o tym pamietała . Powodzenia Jurek Owsiak - pis. oryginalna.

W komentarzach pojawiła się kolejna odpowiedź WOŚPu, jednak została szybko usunięta. Co o tym sądzicie?

