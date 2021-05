Łukasz Piszczek opuścił zgrupowanie kadry. Piłkarz nie zagra w planowany na piątek meczu z Nigerią - poinformował portal Łączy nas piłka. Pozwolenie na wyjazd Piszczka dał trener reprezentacji Polski, Adam Nawałka. Łukasz Piszczek wyjechał do Dortmundu, by uczestniczyć w narodzinach swojego trzeciego dziecka. - Łukasz Piszczek opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i wyjechał do Dortmundu, aby uczestniczyć w narodzinach dziecka. Łukasz dołączy do drużyny w Katowicach, gdzie będzie przygotowywał się do meczu z Koreą Południową - czytamy w komunikacie na Facebooku. Zobacz też: To klata Lewego czy Błaszczykowskiego?! Sprawdź, czy jesteś znawcą klat polskich piłkarzy! QUIZ Łukasz Piszczek znów zostanie ojcem Łukasz Piszczek i jego żona Ewa są już rodzicami. Wychowują dwie córeczki: 7-letnią Sarę i 2-letnią Nelę. Teraz ich rodzina powiększy się o kolejne dziecko. Na razie nie jest znana płeć trzeciego dziecka Łukasza Piszczka. Rodzina Piszczków na co dzień mieszka w Dortmundzie, gdzie piłkarz jest obrońcą w klubie Borussia Dortmund. Spotkanie Polska-Nigeria już dziś wieczorem (w piątek) o godzinie 20:45. Mecz z Koreą Południową odbędzie się 27 marca (we wtorek) o godzinie 20:45. Czekamy na radosną nowinę! Dowiedz się: Kiedy jest czas na drugie dziecko? Polecamy: Robert Lewandowski żartuje z batonów Ani! "To nie Ania robi, tylko..." To WIDEO musisz zobaczyć! ;) Łukasz Piszczek nie zagra w meczu z Nigerią. Żona piłkarza, Ewa, już wkrótce urodzi trzecie dziecko.