Artyści walczą o możliwość koncertowania, tymczasem TVP wraca z wakacyjną trasą. Gwiazdami Zenek Martyniuk i Cleo

W niedzielę, 28 czerwca w TVP 2 wystartuje kolejna seria koncertów w ramach "Wakacyjnej Trasy Dwójki". Tym razem pierwszy koncert odbędzie się 2 w Nowym Targu. Ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce ma zmienioną formułę - widownia zgromadzona pod sceną wysłucha wykonawców w swoich samochodach. Kto na nim zaśpiewa?

Zenek Martyniuk gwiazdą koncertu TVP 2

Wśród gwiazd, które wystąpią na koncercie TVP 2 w niedzielę są m.in. Piękni i Młodzi, Cleo, Zenek Martyniuk, Mateusz Mijał czy Czerwone Gitary. W trakcie całej trasy koncertowej zobaczymy również Marylę Rodowicz, Anię Wyszkoni, Łzy, Stachurskiego, Blue Cafe, Bayer Full czy Modern Talking. Co z pozostałymi koncertami innych artystów?

Kilka tygodni temu powstała inicjatywa "OK!" czyli "Otwieramy koncerty"! Jest to wielki apel artystów do rządzących, którzy nie czują się równo traktowani przez to, że nie mogą grać koncertów (a odbywają się m.in. wydarzenia sportowe czy wiece kandydatów na prezydenta, gdzie nikt nie utrzymuje dystansu):

Covid-19 pokrzyżował nasze plany, zarówno prywatne jak i zawodowe. Od połowy marca nie gramy dla Was koncertów, zostały odwołane trasy, festiwale. Nasza branża bardzo dotkliwie odczuwa skutki wirusa. Jako pierwsza została pozbawiona możliwości pracy. Teraz, kiedy inne sektory biznesu są odmrażane, sportowe areny mogą wypełniać się publicznością (obecnie nawet do 10 tys. osób na jednym meczu), a w mediach obserwujemy kilkutysięczne zgromadzenia, my także chcemy wrócić do pracy. Żądamy równego traktowania! - czytamy na stronie akcji.

Akcję poparła cała plejada największych polskich gwiazd, m.in. Justyna Steczkowska, Kayah, Pectus, Grzegorz Hyży, Anita Lipnicka, Enej Kasia Nosowska, Monika Brodka, Natalia Kukulska, Beata Kozidrak, Krzysztof Zalewski, Patrycja Markowska czy Agnieszka Chylińska, która niedawno wystosowała własny apel do rządu:

Szczerze mówiąc zazdroszczę piłkarzom, Ekstraklasie, że już mają swoich kibiców. Wiadomo, w obliczu choroby czy pandemii nie dyskutujemy. Tylko w momencie, kiedy jedni już mogą pracować, a my nie możemy no to pojawia się to pytanie. Bo kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach oczywiście nie było dyskusji na ten temat, a teraz chcemy powrócić do pracy. Ja nie mówię w imieniu tzw. gwiazd. Ja mówię w imieniu kierowców, osób, które się gwiazdami zajmują – agentów, managerów i technicznych. Ci ludzie są bez pracy, mają na utrzymaniu rodziny, więc jeśli już można coś ruszyć, to my byśmy bardzo już chcieli powrócić, a to publiczność zdecyduje czy kupi ten bilet - mówiła artystka w "Dzień Dobry TVN".

Co Wy na to?

Cleo zagra na koncercie TVP 2.

Agnieszka Chylińska, jak i szereg innych artystów, wciąż nie może koncertować.