Artur Żmijewski i magia Cohena na finale Plaży Wawer – ostatni weekend wakacji pełen emocji!
Zakończenie wakacyjnych atrakcji na Plaży Romantycznej w Wawrze - znamy szczegóły! Już 30 i 31 sierpnia mieszkańcy Warszawy przeżyją teatralno-muzyczny finał z koncertem Artura Żmijewskiego, spektaklami dla dzieci i rodzinną zabawą pod chmurką. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.
- Redakcja
Zbliża się wielki finał Plaży Wawer – Weekend Muzyczno-Teatralny, który odbędzie się 30 i 31 sierpnia na Plaży Romantycznej przy ul. Rychnowskiej 15 w warszawskim Wawrze. To zwieńczenie letniego cyklu wydarzeń organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wawer i Stołeczną Estradę. Uczestnicy mogą liczyć na dwa dni pełne muzyki, teatru, kreatywnych warsztatów oraz rodzinnej zabawy pod gołym niebem.
Plaża Romantyczna zamieni się w magiczną przestrzeń spotkań kulturalnych. Zaplanowano spektakle plenerowe dla dzieci, warsztaty kreatywne oraz koncerty, których kulminacyjnym punktem będzie występ Artura Żmijewskiego. Całość uświetni jubileusz 70-lecia Stołecznej Estrady.
Artur Żmijewski śpiewa Cohena – premierowy koncert pod gołym niebem
W sobotę, 30 sierpnia, na scenie głównej wystąpi Artur Żmijewski – znany aktor filmowy i teatralny. Artysta zaprezentuje koncert "Po Miłości Kres", będący muzyczną interpretacją utworów Leonarda Cohena. Występ odbędzie się dzień po premierze jego nowej płyty, zawierającej utwory opowiadające o miłości, samotności, wierze i nadziei.
Jak podkreśla sam Żmijewski: „Ten album powstał z potrzeby serca – potrzeby spotkania z twórczością artysty, który nie bał się mówić o sprawach najtrudniejszych”. Emocjonalna warstwa koncertu oraz wyjątkowa lokalizacja na świeżym powietrzu z pewnością przyciągną tłumy.
Disney na scenie, tańce, dmuchańce i warsztaty – atrakcje dla całych rodzin
Niedziela, 31 sierpnia, będzie świętem dla najmłodszych i rodzin. Na scenie zabrzmią najpiękniejsze piosenki z bajek Disneya, w wykonaniu Akademii Music Starter. To wydarzenie przeniesie całe rodziny do świata magicznych historii i ulubionych bohaterów.
Poza koncertem zaplanowano:
- warsztaty perkusyjne prowadzone przez Fab Lab Pobite Gary,
- zajęcia kreatywne z Aktywnie po dzwonku,
- widowiskowe pokazy taneczne i warsztaty z Egurrola Dance Studio,
- największe w regionie miasteczko dmuchańców,
- Silent Disco z Radiem Złote Przeboje.
Wszystkie atrakcje są bezpłatne i dostępne dla wszystkich uczestników.
70 lat Stołecznej Estrady – historia kultury Warszawy
Finał Plaży Wawer odbywa się w wyjątkowym roku – 70-lecia istnienia Stołecznej Estrady, największej instytucji kultury m.st. Warszawy. Od 1955 roku Estrada kształtuje artystyczne oblicze stolicy, organizując m.in. Wianki nad Wisłą, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich czy widowiska w Multimedialnym Parku Fontann.
Milionowa publiczność, dziesiątki tysięcy uczestników co roku, i dziesiątki inicjatyw – to bilans 70 lat działalności, który potwierdza nieocenioną rolę tej instytucji w tworzeniu kulturalnego pejzażu Warszawy. Współorganizacja Plaży Wawer to kolejny krok w jej misji budowania wspólnoty poprzez kulturę.
Kultura, która łączy pokolenia – podsumowanie letniego sezonu w Wawrze
Plaża Wawer okazała się jednym z najbardziej udanych letnich projektów kulturalnych w Warszawie. Tysiące mieszkańców i gości z całego miasta bawiło się przy koncertach Kombii, Urszuli czy Perfectu & Łukasza Drapały. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też pokazy taneczne i warsztaty z gwiazdami „Tańca z Gwiazdami”.
„Dzięki Plaży Wawer przekonujemy się, że kultura i zabawa w plenerze mają moc zbliżania ludzi i tworzenia chwil, które łączą pokolenia” – mówi Ewa Janczar, Radna m.st. Warszawy. Leszek Baraniewski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer dodaje: „Plaża Wawer stała się przestrzenią, która udowadnia, jak duże znaczenie mają kulturalne inicjatywy dostępne dla wszystkich”.
Finałowy Weekend Muzyczno-Teatralny odbędzie się w godzinach 14.00 – 20.00 przy ul. Rychnowskiej 15. Szczegóły i harmonogram dostępne są na stronie www.plazawawer.pl oraz w mediach społecznościowych wydarzenia!