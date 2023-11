Reklama

Wielka radość wśród polskich piłkarzy! Kolejny nasz reprezentant został ojcem! Na świecie pojawiła się właśnie córeczka Artura Jędrzejczyka, sportowca, który na co dzień występuje w klubie Legia Warszawa. Tę radosną nowinę przekazali członkowie fanklubu piłkarza na Instagramie.

- W niedzielę zrobił cieszynkę, a na następnym meczu będzie po golu kołyska. Dzisiaj na świat przyszła Oliwia Jędrzejczyk, córka Artura i @aga_jedrzejczyk. Serdeczne gratulacje dla szczęśliwych rodziców oraz zdrowia dla mamy i maleństwa. Jak widać na zdjęciu @legiawarszawa już przygotowała prezent dla taty i maleństwa, który czeka już w szatni. ????????‍????‍???????????? - czytamy na Instagramie.

Faktycznie, Legia Warszawa zadbała o to, aby dziewczynka miała królewskie przywitanie. Oliwia otrzymała już swoją własną klubową koszulkę oraz pięknego misia ubranego w takie same barwy. Gdy córka Artura Jędrzejczyka podrośnie, będzie mogła kibicować mu z trybun podczas każdego meczu. My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy dużo radosnych chwil!

Oliwia otrzymała wyjątkowe prezenty

Instagram

Artur Jędrzejczyk został dumnym tatą