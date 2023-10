Czy wiecie, dlaczego kolekcja „New look” Christiana Diora podbiła serca kobiet? Co oczywiste, była po prostu piękna. Ale najważniejszy był moment, w którym powstała. Gdy w 1947 roku cała Europa była zmęczona niedostatkiem, szarzyzną, prostotą ubrań szytych na podobieństwo mundurów, odważny projektant zaprezentował w Paryżu kolekcję tak barwną i bogatą, że kobiety dosłownie oszalały na jej punkcie. Po wielu latach wyrzeczeń, wygodnego i skromnego ubioru, kolekcja Diora była jak spełnienie marzeń dziewczynki o byciu księżniczką. Kobiety znów zaczęły się stroić, cieszyć modą i po prostu życiem. No dobrze, ale co ma wspólnego „New Look” z aplikacjami 3D na ubraniach i najnowszymi trendami? Wbrew pozorom… naprawdę dużo!

Trend wiosna/lato 2021: aplikacje 3D

Patrząc na zdjęcia z pokazów na wiosnę/lato 2021 można wysnuć jeden wniosek – w tym sezonie będziemy się nosić na bogato. Nie mamy jednak na myśli kilogramów złota zawieszonych na szyi czy cekinów. Tej wiosny moda staje się celebracją życia. Po roku spędzonym w dresach, bez makijażu i zamknięciu, nadszedł czas na zmiany. Dlatego zapominamy o nudnych stylizacjach na rzecz tych niebanalnych, a może i trochę szalonych?:) Stawiamy na kolor, oryginalny krój, ciekawą fakturę materiału albo… aplikację 3D!

Na zdjęciu: pokaz mody wiosna/lato 2021 Versace, pokaz mody wiosna/lato 2021 Valentino

Trójwymiarowe aplikacje na ubraniach pojawiły się u takich projektantów jak Valentino, Versace, Bluemarine, Zmimmermann, Flying Solo i wielu innych. U Versace są to duże, cekinowe rozgwiazdy, które pokrywają całą suknie. Irina Shayk wyglądała w tej kreacji jak syrenka Arielka! Valentino stawia na nieco delikatniejsze aplikacje w kształcie różnych rodzajów kwiatów. Jednym z nich są stokrotki, które są prawdziwym hitem na wiosnę/lato 2021!

Na zdjęciu: pokaz mody wiosna/lato 2021 Zimmermann

W kolekcji Zimmermann znajdziecie wiele sukienek oraz koszul ozdobionych kwiatkami, których płatki subtelnie odstają od tkaniny i poruszają się podczas ruchu. Jesteśmy pewni, że te kreacje przypadną do gustu romantyczkom :).

Na zdjęciu: pokaz mody wiosna/lato 2021 Bluemarine

W swoich projektach Bluemarine stawia na jeden, ale wyrazisty akcent. Duży kwiat pojawił się kilku projektach marki - na wysokości talii, wpięty w klapy marynarki oraz ramiączko sukienki. Jest kolorowo, kobieco i niebanalnie.

Na zdjęciu: pokaz mody wiosna/lato 2021 Flying Solo

Aplikacje 3D również znajdziemy w kreatywnych projektach Flying Solo. W kolekcji pojawiają się różnej wielkości kwiaty ozdobione perełkami oraz... print przedstawiający gejsze w wersji XXL. Robi wrażenie!

Kolekcja Adriana Krupa dla batonika Duplo

Nie możemy nie wspomnieć również o polskim projektancie, Adrianie Krupie. Młody twórca nie boi się odważnych form i konstrukcji, co doskonale widać w jego projektach. Garnitur przypomina ten zapożyczony z męskiej szafy. Jego niezwykle ciekawym elementem jest spektakularny motyw roślinny, który ma wyjątkowe znaczenie. Wszyta w lewy rękaw konstrukcja w formie spirali symbolizuje zataczanie się kręgu życia w naturze.

Do stworzenia seksownej, krótkiej sukienki z dużym kwiatem natchnieniem okazał się film "Barbarella" z 1968 roku. W rolę międzygwiezdnej agentki, ratującej świat przed złym Durand-Durandem wcieliła się w nim doskonała Jane Fonda. Jak zdradził nam Adrian Krupa: kwiat jest symbolem ponadczasowym, zawsze i wszędzie będzie oznaką naszej tęsknoty i dążenia do połączenia się z naturą.

Projekty Adriana Krupy są częścią kolekcji, która powstała we współpracy z batonikiem Duplo. Młody projektant stworzył 7 kreacji, które nawiązują do kolorów opakowania, struktury i pysznego orzechowego smaku batonika Duplo. Każda z nich jest niebanalna, spektakularna i świetnie koresponduje z najmocniejszymi trendami. Tak jak batonik Duplo!

