Antek Królikowski pokazał tapetę w telefonie. Jest na niej Joanna Opozda ale jaka!

Antoni Królikowski i Joanna Opozda są parą od niedawna ale już nie mogą bez siebie żyć. Początkowo nie informowali o swoim uczuciu, jednak kiedy informacje o tym co ich łączy przedostały się do mediów, postanowili dłużej nie ukrywać tego, co do siebie czują. Nie szczędzą sobie również czułości w komentarzach na Instagramie.

Aktor podzielił się z fanami małym aczkolwiek miłym szczegółem. Otóż okazuje się, że ukochana spogląda na niego nawet z telefonu! Antek ustawił sobie zdjęcie Joanny na tapecie. Ale jakie!

Antoni Królikowski i Joanna Opozda zostaną niedługo najgorętszą parą w show biznesie? Zakochani już nie ukrywają swojego uczucia. Niedawno pojawili się na swoim pierwszym wspólnym publicznym wyjściu. Byli również na wspólnych wakacjach, a swoje przygody relacjonowali na Instagramie. Joanna Opozda publikowała wiele zdjęć, a w tym jedno z plaży, które szczególnie przypadło do gustu internautom. Fani nie szczędzili komplementów podziwiając naturalną urodę aktorki. Od tej uroczej fotografii wzroku nie mógł oderwać również Antoni Królikowski. Skomentował je wówczas:

Piękna😍 Moje Słoneczko☀️❤️🐰

A chwilę później ustawił to zdjęcie na tapetę w telefonie, czym pochwalił się na swoim Instastory! Trudno się dziwić, Joanna jest przepiękna!

Antoni Królikowski i Joanna Opozda spotykają się od niedawna.