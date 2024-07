Na londyńskiej premierze "One Day" czerwony dywan należał do Anne Hathaway. Aktorka pojawiła się w przepięknej sukni z koronki. Mimo iż na ogół długość przed kostkę nie wypada zbyt dobrze, to Anne wyglądała w niej bosko.

Za ten piękny look w całości odpowiada dom mody Alexandra McQueena. Zarówno sukienka jak i dodatki pochodzą z kolekcji Resort na 2012 rok. Suknię w starym stylu ożywia i unowocześnia torebka z uchwytem z trupią czaszką. Całość zwieńczyły buty w jasnobrązowym kolorze na wysokim obcasie i kilka bransoletek.

Aktorka swoją stylizacją przypomniała nam dawne hollywoodzkie gale. Miejmy nadzieję, że ten stary styl znów zagości na salonach. Również tych polskich.

