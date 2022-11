Anna Zuch z "19 +" spodziewa się dziecka. Opublikowała piękne zdjęcie z ciążowej sesji, w towarzystwie ukochanego męża Michała. Aktorka trzyma w ręce zdjęcie USG:

Niedługo później opublikowała nagranie, w którym zalała się łzami. Trudno się nie wzruszyć słuchając tego. Co się stało?

Niedawno informowaliśmy, że Magda Łucyan jest w ciąży. Teraz kolejna gwiazda TVN ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Anna Zuch znana jako Lena Gawrońska w popularnego paradokumentu "19 +" ogłosiła, że zostanie mamą. Opublikowała zdjęcia z ciążowej sesji, gdzie wraz z mężem pozują na łóżku, a przyszła mama trzyma USG.

Szczęśliwi rodzice nie zdradzili jeszcze czy spodziewają się synka czy córeczki.

Anna Zuch z "19+" zabrała głos kilka godzin po ogłoszeniu radosnej nowiny i poruszyła ważny temat dotyczący problemu zajścia w ciążę, z którym boryka się wiele par. Anna Zuch była wdzięczna za słowa wsparcia, nie tylko gratulacje ale również zrozumienie, że musiała mierzyć się z ciężkimi momentami wraz ze swoim z partnerem. Na relacji na Instagramie nie ukrywała wzruszenia oraz łez:

Była to ciężka droga, do której dążyliśmy wspólnie. Muszę przyznać, że ostatni rok nie był łatwy, chyba najcięższy w moim życiu. Mimo że mieliśmy piękny ślub, zbudowaliśmy piękny dom z wieloma pokojami, które trzeba było wypełnić, to ta świadomość, że nie możemy, że jest nam zabronione przez jakiś czas, tak naprawdę nie wiedzieliśmy jaki, bo kiedy skończę leczenie, ta data była niewiadoma, mogło to trwać rok, dwa, pięć lat... Ale się udało.