Anna z "Rolnik szuka żony" jeździ na motocyklu! Tak spełnia swoje marzenia...

Ania z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu relacji z Jakubem poświęciła mnóstwo czasu swojemu synowi i nawet na chwilę zniknęła z mediów społecznościowych. Potem od czasu do czasu pojawiały się jej wspólne zdjęcia z Jaśkiem, a teraz Anna postanowiła skupić się na sobie i zawalczyć o swoje marzenia. Opublikowała na Instagramie swoje dawne zdjęcie na motocyklu i napisała, że dąży do spełnienia swoich marzeń! O co chodzi? Czyżby w jej życiu szykowały się poważne zmiany?

Anna z "Rolnik szuka żony" chce zrealizować swoje marzenia!

Anna niedawno pochwaliła się zdjęciem z budowy, a teraz opublikowała swoją fotografię na motocyklu. Przyznała, co prawda, że jest to dawne wspomnienie, ale dodała też, że to jej marzenie. Czy to oznacza, że Ania z "Rolnika" planuje zakup motocykla? Już w programie dała się poznać jako aktywna kobieta, która ćwiczy, jeździ na rowerze i doskonale sobie radzi w parku linowym. Wszystko wskazuje na to, że Ania dąży do spełnienia swoich marzeń, a jednym z nich jest jazda na motorze! Zaskoczeni?

#Wspomnienia#marzenia na które spełnienie przyjdzie odpowiedni czas# Bo trzeba marzyć i dążyć do celu 😉💪MARZENIA NIE SPEŁNIAJĄ SIĘ OT TAK.W TYM CAŁA ICH MAGIA ŻE SĄ WYCZEKANE - napisała Anna na Instagramie.

Fani programu "Rolnik szuka żony" tradycyjnie już kibicują uczestniczce i trzymają kciuki za to, aby udało jej się spełnić marzenia i znaleźć miłość:

Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Widać, że Anna jest naprawdę szczęśliwa. Być może odkryła nową pasję!

Ania Stelmaszczyk ostatnio bardzo aktywnie spędza czas z synem!

Uczestniczka "Rolnika" dba też o swoje stylizacje. Jej zestawy inspirują wiele kobiet!