Anna Wendzikowska jest jedną z najaktywniejszych użytkowniczek Instagrama wśród polskich gwiazd. Czasem jej zdjęcia wywołują spore kontrowersje. Tak było tym razem! Dziennikarka opublikowała na Instagramie selfie zrobione na... cmentarzu! W sieci zawrzało. Tylu krytycznych komentarzy już dawno nie było pod zdjęciami Anny Wendzikowskiej! Zobaczcie sami...

Dziennikarka zabrała swoje córki na Cmentarz Wojskowy na Powązkach z racji obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Anna Wendzikowska przyznała, że w ten sposób co roku obchodzi ten dzień, a teraz tę tradycję kontynuuje z dziećmi. Zdjęcie zrobione na cmentarzu pokazała w Internecie i napisała:

W dalszej części swojego komentarza dodała, że zrobiła to z pełną świadomością i wyjaśniła, że chce, aby jej córki pamiętały, że od dziecka odwiedzają z mamą w rocznicę Powstania Warszawskiego cmentarz na Powązkach:

Chcę, żeby dziewczyny pamiętały, że od małego uczestniczyły w tym, co moim zdaniem jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stolicy w ciągu roku - obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiem, że nie będą pamiętać.. może zdjęcia im przypomną? Wiem, że nie rozumieją, o co chodzi. Na to przyjdzie czas. Na razie po prostu jesteśmy. Razem, rodzinnie, 1 sierpnia o 17. zawsze na wojskowych Powązkach ???????? Tośka po raz pierwszy! Bo to dla mnie ważne. - wyjaśniła dziennikarka na Instagramie.