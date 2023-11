3 z 5

Dziennikarka została samotną matką i z pewnością nie jest jej łatwo godzić opiekę nad noworodkiem z pracą. W końcu gwiazda nie skorzystała z urlopu macierzyńskiego i tydzień po porodzie wróciła do pracy. Za to spadła na nią fala hejtu, że to stanowczo za wcześnie na powrót do pracy, jednak nikt nie znał wtedy sytuacji gwiazdy.

Jednak Wendzikowska stara się być silna dla córek. W jednym z opublikowanych Instastory napisała:

Moje skarby dwa.. Dla nich zawsze będę się uśmiechać - wyznała młoda mama.

Jak sobie teraz radzi?