Anna Wendzikowska kilka tygodniu temu została mamą, a w nowej roli sprawdza się doskonale. Niedługo po porodzie pojawiła się na ramówce TVN Style, gdzie zachwyciła świetną figurą i stylizacją. Zobacz: Wendzikowska PIERWSZY raz po porodzie na salonach. Zachwyciła zgrabnymi nogami

Na razie jednak jeszcze pozwala sobie na chwilę odpoczynku zanim na dobre powróci do pracy. W tym roku dlatego też nie wybierze się na oscarową galę, która już za kilka godzin. Wendzikowska ma doświadczenie w rozmowie z najsławniejszymi aktorami na świecie, ale będzie musiała obejrzeć transmisję w domu. Nam jednak zdradziła swoich faworytów, którzy mają największą szansę na statuetkę:

Mam oczywiście taką listę kandydatów, którzy moim zdaniem odbiorą statuetki w tych najważniejszych kategoriach. Powiem, zobaczymy czy się sprawdzi. Myślę, że w kategorii "Najlepszy film" to będzie "Boyhood". Myślę, że to będzie Julianne Moore, jeśli chodzi o kategorie aktorskie. Myślę, że to będzie Eddie Redmayne. Mam nadzieję, że to będzie Eddie Redmayne. Natomiast w drugoplanowych kategoriach aktorskich myślę, że to będzie J. K. Simmons za "Whiplash" i Patricia Arquette za "Boyhood".