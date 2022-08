Anna Wendzikowska wylądowała z córką na ostrym dyżurze! "W domu byłyśmy przed północą"

Anna Wendzikowska przechodzi trudny okres w swoim życiu, co zauważyli jej fani. Dziennikarka chcąc być szczera w relacji na Instastories wyznała, że faktycznie to dla niej ciężki czas, bo niedawno rozstała się z partnerem, Janem Bazylem: Chcę Wam coś powiedzieć, co wiele z Was i tak już zauważyło. Wiele z Was już do mnie pisało, że widać, że jestem smutna. Stało się tak, że już jakiś czas temu zostałam sama z dziewczynami i w sumie tyle. Nie chce więcej komentować i ujawniać. – na wstępie powiedziała Anna Wendzikowska. Gwiazda TVN zdradziła też, że zrobiła wszystko, aby uratować rodzinę... Anna Wendzikowska rozstała się z Janem Bazylem Anna Wendzikowska i Jan Bazyl byli parą od kilku lat. Mają 1-5 roczną córkę Antosię, a Anna Wendzikowska wychowuje też 5-letnią Kornelię ze związku z Patrykiem Ignaczakiem. Teraz gwiazda TVN zdecydowała się otwarcie poinformować, że jej związek z biznesmenem dobiegł końca, co jest dla niej wyjątkowo bolesne, bo była bardzo zakochana. Anna Wendzikowska nie zamierza się jednak poddawać i teraz najważniejsze są dla niej jej córki: Nie ukrywam, że to dla mnie trudne i bolesne. To nie najłatwiejszy moment w moim życiu. Staram się skupiać na córkach. I staram się z nadzieją patrzeć w przyszłość. Teraz jest ciężko, bo bardzo kochałam. Mam poczucie, że zrobiłam wszystko co było w mojej mocy, żeby zachować moją rodzinę w całości, ale nie zawsze wszystko się da zrobić – dodała dziennikarka. Dziennikarka wróciła wspomnieniami to pierwszego głośnego rozstania z biznesmenem tuż po narodzinach ich córki . 3 tygodnie jak Tosia się urodziła zostałam na kilka miesięcy sama. Wierzyłam w happy end. (...) Koronawirus zweryfikował to, że w kłopotach jestem sama. Wiem, że przetrwam. Nie chcę się nad sobą użalać. Chcę być z...