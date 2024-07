Z przyjemnością obserwujemy, że Anna Wendzikowska wyrasta na jedną z najlepiej ubranych Polek. Nie wierzycie? Spójrzcie tylko na jedną z jej ostatnich stylizacji... na premierze filmu „Życ nie umierać”.

Udowodniła to po raz kolejny, kiedy zobaczyliśmy ją na wczorajszej konferencji prasowej konkursu dla modelek - "Look of The Year". Prowadząca DDTVN zdecydowała się na bardzo modny tego lata pastelowy look. Wybrała krótką spódniczkę Cocho i i jedwabną koszulę tej samej marki. Oba ubrania były utrzymane w pudrowym różu. Jednaka prawdziwym hitem były dodatki! Anna Wendzikowska założyła szpilki z ćwiekami z kolekcji domu mody Valentino i skórzaną torebkę na pasku Gucci. Wszystko razem stworzyło piękną harmonijną całość, idealną na pożegnanie gorącego lata:)

Anna Wendzikowska w drogich markach



My jesteśmy zachwyceni stylizacją dziennikarki. A wam, jak się podobała?

Zobaczcie: Nowy gorący trend czyli… pudrowy róż. Anna Mucha, Kinga Rusin i Macademian Girl już to wiedzą!

Torebka Gucci

Buty Valentino