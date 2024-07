1 z 6

Anna Wendzikowska po rozstaniu z Patrykiem Ignaczakiem już układa sobie życie na nowo? Anna Wendzikowska kilka dni temu wybrała się do restauracji z przyjaciółmi i tam spotkała Samuela Palmera. W 2011 roku plotkowano, że dziennikarkę i celebrytę łączy coś więcej. Po wspólnym wieczorze paparazzi uwiecznili jak dobrze w swoim towarzystwie czują się Ania i Samuel. Ale czy to oznacza, że są parą? Raczej w to wątpimy, Samuel Palmer (znany z serialu "Barwy szczęścia") sądząc po zdjęciach na jego Instagramie ma dziewczynę w USA. W spotkaniu uczestniczyło sporo ich wspólnych znajomych w tym Kasia Sowińska. I tym razem chyba to raczej przyjaźń niż kochanie... ;)

