W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Anna Wendzikowska przekazała swoim obserwatorom radosne wieści. Na Instagramie dziennikarki pojawiło się zdjęcie, na którym dumnie prezentuje pierścionek zaręczynowy z okazałym diamentem. "Również to się wydarzyło" - opisała fotografię.

Anna Wendzikowska nie miała szczęścia w miłości

Anna Wendzikowska zyskała szeroką rozpoznawalność jako dziennikarka "Dzień Dobry TVN" oraz specjalistka od wywiadów z największymi gwiazdami Hollywood. Choć w sferze zawodowej odniosła ogromny sukces, jej życie prywatne bywało burzliwe. Przeszła bolesne rozstania, w tym z ojcem młodszej córki, który opuścił rodzinę niedługo po narodzinach dziecka.

To jest tragiczna sytuacja. Czasami jak wspominam ten okres, wracają do mnie trudne emocje. Mam wrażenie, że przeszłam wtedy zespół stresu pourazowego. Ten związek nie był idealny i zaczął się sypać już w ciąży. Był to najgorszy czas mojego życia mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Anna Wendzikowska zaręczyła się

Wszystko wskazuje jednak na to, że Anna Wendzikowska w końcu odzyskała szczęście w miłości. Choć długo broniła się przed kolejnym uczuciem, postanowiła dać sobie szansę na życie u boku mężczyzny.

Szybko poczułam, bo jak się wie, to się wie. Jak się wie, że nie, to też się wie bardzo szybko. A tutaj intuicyjnie poczułam bardzo szybko, a potem jeszcze chciałam, żeby ta racjonalna strona też mi się potwierdziła, bo ja już ja chcę mieć kogoś, z kim będę miała dojrzałą relację. Ja chcę nie tylko kogoś kochać, ale też go lubić, szanować i podziwiać i mieć dla tej drugiej osoby i mieć od tej drugiej osoby dużo. Chyba czułość to jest takie słowo, które jest kluczowe i które bardzo pomaga budować relacje. Takie miękkie serce dla czyichś słabości, dla czyichś gorszych momentów, bo to jest coś, co bardzo pomaga, rozmiękcza, powoduje, że to jest relacja inna niż wszystkie, a ona musi być - ta relacja partnerska - relacją inną niż wszystkie mówiła w podcaście Kozaczka.

Wygląda na to, że związek Anny Wendzikowskiej wszedł w bardzo poważny etap. Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia dziennikarka przekazała radosne wieści. Pokazała w mediach społecznościowych pierścionek zaręczynowy.

Również to się wydarzyło napisała.

