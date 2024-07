Anna Wendzikowska już od dawna zachwyca nas swoją nieskazitelną figurą po ciąży. Dziennikarka urodziła dziecko zaledwie pięć miesięcy temu, a już teraz figury mogą jej pozazdrościć nawet modelki. Zobacz też: Anna Wendzikowska odwiedziła Londyn, teraz jest w Meksyku. A co z córeczką?

Wendzikowska przebywa właśnie w Meksyku w podroży służbowej, lecz znalazła również czas na odrobinę relaksu. Anna chętnie dzieli się migawkami z wyjazdu na swoim profilu na Instagramie. Właśnie zamieściła na nim swoją fotkę w różowym bikini. Ciało dziennikarki prezentuje się wyśmienicie! Taka figura to marzenie wielu kobiet. Podobno Wendzikowska ciężko pracowała na taki wygląd, ciężko trenując, by wrócić do formy po porodzie.

Sami zobaczcie, jakie są tego efekty!

