Anna Wendzikowska inwestuje pieniądze w torebki. To cudo kosztuje 13 tys. złotych!

Anna Wendzikowska, dziennikarka DDTVN na dziś wybrała totalny look. Cała jej stylizacja była błękitna i trzeba przyznać, że dziennikarce bardzo jest do twarzy w tym kolorze. Anna Wendzikowska zawsze wygląda perfekcyjnie, choć jest mamą na pełen etat, bo ma dwie malutkie córeczki. Do płaszcza gwiazda dobrała jedną z najdroższych torebek świata od marki Chanel. Ten legendarny wzór, stworzony przez Karla Lagerfelda, zawdzięcza swą nazwę pierwszej miłości Coco Chanel, którą był Boy Capel.

Czarny model Boy Chanel został wprowadzona po raz pierwszy w 2012 roku. Początkowo były różne opinie na temat tej torebki, ale kilka sezonów później Boy osiągnął swój kultowy status i dziś stał się trzecią kultową torebką domu mody. Ta torba jest tak samo znana, jak Classic Flap Bag, a klasyczny czarny model jest wyprzedany w prawie każdym butiku. Cena Boy Chanel co roku rośnie! Dlatego jest to piękny dodatek i jednocześnie zmyślna inwestycja.

Anna Wenndzikowska wybrała model, który nawet używany, ale w dobrym stanie kosztuje 13 tys. złotych. To doskonała inwestycja na lata!

Chanel Boy charakteryzuje się klasycznym przeszyciem w tzw. romby. Natomiast łańcuch typu gourmette z okazałymi ogniwami ma podkreślać niezależność kobiety. Graficzne zapięcie z podwójnym CC — to rozpoznawalny element torebki. W przeciwieństwie do klasycznej Chnel z klapką, ten model nie jest wyposażony w tylną kieszeń ani dodatkową kieszeń na wewnętrznej klapie. To pozycja obowiązkowa dla każdej fashionistki!