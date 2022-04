Anna Wendzikowska gorzko o samotnym macierzyństwie: "Mam położyć się i płakać?"

Anna Wendzikowska ma burzliwe życie uczuciowe. Dziennikarka ma za sobą już dwa bolesne rozstania z ojcami swoich córeczek - Kornelii i Antoniny. Okazuje się jednak, że nie może narzekać na samotność. Właśnie spędziła wakacje w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, którego pokazała na swoim profilu na Instagramie! To jej nowy partner? Anna Wendzikowska znów jest zakochana? Nie jest żadną tajemnicą, że Anna Wendzikowka uwielbia podróżować. Na jej profilu na Instagramie regularnie możemy podziwiać zdjęcia z malowniczymi widokami z różnych zakątków świata. Anna Wendzikowska bardzo chętnie chwali się swoimi podróżami - ostatnio pokazała zdjęcia z wysp Bahama, a potem wybrała się w podróż samochodem po Florydzie. Wszystko relacjonowała na Instagramie i nie trzeba było wykazać się dużą czujnością, by zauważyć, że dziennikarka nie jest na wakacjach sama. Anna Wendzikowska pokazała bowiem zdjęcie z tajemniczym mężczyzną, który nie tylko jej towarzyszył, ale i był jej kierowcą oraz fotografem. To właśnie on zrobił tyle pięknych zdjęć dziennikarce. Co ciekawe, para podróżowała prawdopodobnie bez córek Anny Wendzikowskiej, co zauważyły jej fanki. Jak Pani znosi takie długie rozłąki z dziećmi? A gdzie dziewczynki? Bardzo mało Pani dodaje zdjęć z dzieciaczkami. Czy one też uczestniczą w tych podróżach? - pytali internauci. Dziennikarka nie odpowiedziała, ale faktycznie jej córeczek nie widać ani na zdjęciach, ani na relacjach z Instastories. Prawdopodobnie Anna Wendzikowska nie chciała zabierać ich w tak długą i wyczerpującą podróż. Myślicie, że dziennikarka jest znów zakochana? Anna Wendzikowska pokazała nowego partnera Ostatnie tygodnie Anna Wendzikowska spędza na...