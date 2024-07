Anna Wendzikowska i jej córka to zdecydowanie ulubienice mediów społecznościowych. Każde zdjęcie małej Kornelii wywołuje lawinę pozytywnych komentarzy i zyskuje więcej lajków niż zdjęcia Ani z największymi hollywoodzkimi gwiazdami! Ostatnio na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie mamy i córki siedzących przy pięknym pianinie. Podczas prezentacji nowej linii biżuterii Ani Kruk zapytaliśmy dziennikarkę czy fotografia oznacza, iż chce, by Kornelia poszła w ślady taty muzyka:

Zachęcam ją do tego żeby poprzez zabawę poznawała instrument. Co będzie potem zobaczymy. Na pewno nie jestem jedną z tych szalonych mam, które będą wysyłały dziecko na pierdyliard zajęć dodatkowych żeby nie miały dzieciństwa. Jeżeli ją to będzie interesowało, to czemu nie. Pianino jest w domu.