Co Kasia mówi o Bartku? Jak wyglądały te zaręczyny?

Nie sądziłam, że mam takiego romantyka! Bartuś wie co lubię, wszystko dobrze przygotował. Ostatniego wieczora, zjedliśmy wspólnie kolację, po czym zaproponował mi spacer we dwoje. Kupił wino i poszliśmy nad brzeg morza, na cypel, z którego mieliśmy fantastyczny widok na cały Omis. Właśnie w tym miejscu zadał mi pytanie, które chce usłyszeć każda zakochana kobieta. Z początku nie mogłam w to uwierzyć, bo naprawdę nie liczyłam na taki obrót spraw. Kiedy zobaczyłam pierścionek w jego dłoni, zaniemówiłam - zrozumiałam że nie żartuje i ogromnie wzruszona przyjęłam oświadczyny - zdradza uczestniczka pierwszej polskiej edycji „Wyspy Przetrwania”.