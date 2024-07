Anna Przybylska jest jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. I chodź nie oglądamy jej aktualnie za często na małym i dużym ekranie, to cały czas i tak pozostaje na topie. Fani mogą ją za to oglądać m.in. w sesjach wizerunkowych dla znanych marek. Zobacz: Wakacyjna sesja Anny Przybylskiej z dziećmi

Reklama

Gwiazda najwięcej czasu poświęca rodzinie. Przybylska bardzo lubi zajmować się domem. I chodź ma osobę do pomocy to i tak często sama bierze się do sprzątania czy prasowania.

- W domu rzadko siadam. Jak wejdę do kuchni o zacznę przygotowywać jedzenie dla dzieci, myć, szorować, to spędzam tam czas, dopóki nie wróci Jarek, a później zmywam, gotuję. Dziesięć razy dziennie myję podłogę, codziennie odkurzam (...) Jak wstaję rano, o szóstej, to sobie zaczynam prasować. Myślę: "Przecież zaraz przyjdzie pani, to mi uprasuje". Ale co z tego, skoro ja lubię to robić? - wyznała w "Grazii" aktorka.

Okazuje się, że Przybylska tak wczuwa się w rolę gospodyni domowej, że o porządek dba nie tylko u siebie, ale i w publicznych toaletach.

- Sprzątam nawet w publicznych toaletach. Jak widzę, że dookoła kranu jest woda, to wytrę ręcznikiem.

Anna Przybylska w roli matki i żony sprawdza się wzorcowo. Szkoda tylko, że tak rzadko możemy podziwiać jej aktorski talent.

Zobacz: Przybylska: Coraz mniej jestem aktorką

Zobacz także

Reklama

Przybylska jako gospodyni domowa w zabawnej sesji: