Jakiś czas temu Joanna Horodyńskiej skrytykowała stylizację pięknej Anny Przybylskiej z inauguracji Kina Letniego Orange w Sopocie. Aktorka podczas wieczoru miała na sobie futrzany płaszcz. Przypomnijmy: "Nie chcę z tego potwora nawet wycieraczki"

Ania na swoim Instagramie postanowiła odpowiedzieć stylistce. Gwiazda zamieściła fotkę, na której ma ubraną kurtkę z wielkim futrzanym kapturem. Przybylska na zdjęciu ma również przerażoną minę.

- Hoooorooodyyyńskaaaa RATUJ!!!!! Znowu mnie zwierz napadł!!!! - podpisała fotkę Ania.

Jesteśmy ciekawi czy Horodyńska jakoś zareaguje na zaczepkę aktorki? Fotka również jest doskonałym dowodem na to, że Ania wróciła do formy sprzed choroby i pełna jest energii do żartów. Taką ją uwielbiamy ;)

